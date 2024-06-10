Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye katılamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Daimi Temsilcisi, Kırım yönetimi Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, "Türkiye'nin NATO üyesi olarak BRICS'e katılması pek mümkün değil" dedi.



Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü MGIMO profesörü ünvanını da taşıyan Muradov, RIA'ya demecinde NATO üyesi olan Türkiye'nin BRICS'e katılım ihtimalini değerlendirirken, bunun BRICS içinde kuruluşun hedefleriyle çelişen ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarının öne çıkacağı riskler yaratabieceğini savundu.



Muradov “BRICS'in genişlemesi, Rusya da dahil olmak üzere bu birliğe üye olan ülkeleri ilgilendiren bir konudur ve bildiğiniz gibi ülkemiz, BRICS temelinde herhangi bir askeri-siyasi ittifak oluşturmama tavrını benimsiyor. Türkiye bir NATO üyesidir. BRICS'e girişi, bu ortaklık içinde Batılı askeri-siyasi ittifakın çıkarlarının desteklenmesine yol açar mı? Burada belirli çelişkiler olduğunu düşünüyorum" dedi.



Muradov sözlerinin devamında, "Türkiye NATO'dan ayrılırsa BRICS'e girişi konusunun tartışılabileceği ihtimalini göz ardı etmiyorum" dedi.

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