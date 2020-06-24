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Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye isterse...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile bu yıl S-400 sevkiyatına ilişkin ek bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:14:00 -
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye isterse...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya’nın bu yıl Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara’nın ek sevkiyat talep etme hakkı olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yıl sonuna kadar Türkiye’ye daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusuna yanıt verdi.

Borisov, “Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız” dedi.

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