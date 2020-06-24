Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye isterse...
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile bu yıl S-400 sevkiyatına ilişkin ek bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya’nın bu yıl Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara’nın ek sevkiyat talep etme hakkı olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yıl sonuna kadar Türkiye’ye daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusuna yanıt verdi.
Borisov, “Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız” dedi.