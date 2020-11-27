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Aktüel Rusya'dan, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki:
Aktüel

Rusya'dan, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki:

"Bu, ABD'nin, Orta Doğu meselesiyle ilgili kabul görmüş uluslararası hukuk prensiplerini açıkça küçümsemesinin kanıtıdır" - "ABD yönetiminin İsrail'in yasadışı inşa ettiği yerleşimlerine meşruiyet kazandırma girişimleri, BM mevzuatına ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:11:42 -
Rusya'dan, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki:

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretin Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Bu ziyaretin, Filistin meselesi çözümünün ilkelerine aykırı olduğunu belirten Zaharova, "Bu, ABD'nin, Orta Doğu meselesiyle ilgili kabul görmüş uluslararası hukuk prensiplerini açıkça küçümsemesinin kanıtıdır. ABD yönetiminin İsrail'in yasa dışı inşa ettiği yerleşimlerine meşruiyet kazandırma girişimleri, BM mevzuatına ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırıdır." dedi.

Bu tür adımların Orta Doğu bölgesinde barışın sağlanmasına yönelik müzakere sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın, İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğuna dair pozisyonunu yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş yasa dışı Yahudi yerleşim birimini 19 Kasım'da ziyaret etmişti.

Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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