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Aktüel Rusya'dan "ortak helikopter üretimine açığız" mesajı
Aktüel

Rusya'dan "ortak helikopter üretimine açığız" mesajı

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy: - "Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açığız" - "(Helikopter üretimi) Bu alanda iş birliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:20:48 -
Rusya'dan "ortak helikopter üretimine açığız" mesajı

MOSKOVA (AA) – EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Boginskiy, Moskova'da düzenlenen "Armiya-2020" etkinliğinde Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’ye yangınla mücadeleye yönelik üç adet Ka-32 helikopteri teslim edildiğine işaret eden Boginskiy, “Aldığımız bilgilere göre oldukça etkililer. Bu iş birliğinin ilk adımıdır.” diye konuştu.

Ka-32 helikopterlerinin Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de kullanıldığını belirten Boginskiy, “Ka-32’lere yönelik talebin artacağını öngörüyoruz. Bu helikopterleri güçlendiriyoruz ve 2022’de kapasitesi, havacılık elektroniği ve motoru daha geliştirilmiş bir helikopter olacak. İş birliğimiz açısından bunu umut vaat eden alanlar arasında görüyoruz ve diğer alanlara da açığız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında teknoloji ve üretim konusunda da iş birliği yapılabileceğinin altını çizen Boginskiy, şöyle konuştu:

“Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açığız. Konu pazar durumu ve üretilecek ürünlerin geleceğiyle ilgili. Bu alanda iş birliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor.”

Boginsky, geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AA’ya yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) üretilen parçaların, Rusya’da kullanılabileceğini belirterek, “Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." demişti.

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