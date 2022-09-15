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Dünya Rusya'dan olay tehdit: ABD savaşın doğrudan tarafı olur
Dünya

Rusya'dan olay tehdit: ABD savaşın doğrudan tarafı olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:32:00 -
Rusya'dan olay tehdit: ABD savaşın doğrudan tarafı olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın yaptığı açıklamalar dünyada geniş yankı buldu.

Rus Sözcü açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna konusunda çok net bir şekilde uyardı.

"Washington çatışmanın doğrudan tarafı olur"

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

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