Rusya'dan kritik uyarı: Teröristler o ülkede silahlı mücadeleye hazırlanıyorlar

Rusya istihbarat servisi FSB’nin, DEAŞ'ın Orta Asya'da Afganistan merkezli yeni bir yapılanmaya gittiği uyarısında bulundu. Konuyu değerlendiren Rus akademisyen Andrey Zdrojewski, 'Dünyanın dikkati Ortadoğu’ya çevrildiği için DEAŞ’ın Pakistan ve Hindistan’ın kuzeyinde, Afganistan’ın dağlık bölgelerinde ve Asya cumhuriyetlerinin içinde silahlı mücadeleye hazırlandığına henüz dünyanın dikkati çekilemedi' dedi.

Suriye ve Irak’tan sürülen DEAŞ’ın Orta Asya’da yeniden yapılanıp yayılması tehlikesini Rusya’da bulunan Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Andrey Zdrojewski, AKŞAM’a değerlendirdi.



Rusya İstihbarat Örgütü (Rusya Federal Güvenlik Servisi - FSB) Direktörü Alexander Bortnikov geçtiğimiz günlerde DEAŞ’ın bir yandan Hindistan ve Pakistan’ın ücra bölgelerinde kendilerine eyaletler ilan ederken diğer yandan da Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Kırgızistan’da hücre yapılanmalarına geçtiğini açıklamıştı. FSB’nin yalnızca geçtiğimiz yıl bu bölgede 8 DEAŞ hücresini çökerttiğini ifade eden Bortnikov 5 binden fazla militanın bu ülkelerde kamplaşmaya başladığının altını çizdi.



Bu ifadeleri AKŞAM için değerlendiren Zdrojewski, şu açıklamaları yaptı: “DEAŞ, Suriye’deki yenilgisinin ardından iki parçalı yapılanmaya gitti. Dünyanın dikkati Ortadoğu’ya çevrildiği için DEAŞ’ın Pakistan ve Hindistan’ın kuzeyinde, Afganistan’ın dağlık bölgelerinde ve Asya cumhuriyetlerinin içinde silahlı mücadeleye hazırlandığına henüz dünyanın dikkati çekilemedi. DEAŞ yok olmadı coğrafya değiştirdi.”

Hedefleri göçü yaymak

“Rusya istihbaratının uyarısı, DEAŞ’ın diğer dini yapılanmaları da radikalleştirerek silahlı cevaba yönelebileceklerini ve bölgenin istikrarını ciddi şekilde sarsabileceklerini gösteriyor. DEAŞ’ın bölgede kaos yaratıp Ortadoğu’da yaptığı gibi bir göçmen, mülteci akımı oluşturma ve bu insani akışı Orta Asya ülkelerinin olduğu kadar Rusya’nın da içine doğru taşıma amacı olduğunu düşünüyorum.”

Türk-Rus etkinliği kritik önemde

“Türkiye’nin Rusya ile ortak güvenlik faaliyetleri kritik derece önemli. Öncelikle tehdidin yayıldığı bölgelerin Türki cumhuriyetler olması, bu ülkelerin Rusya ve Türkiye ile çok yakın bağlarının bulunması ve hem Türkiye hem de Rusya’nın halihazırda bu terör örgütüne karşı ortak bir mücadele içinde deneyimli olmaları dolayısıyla Türkiye’nin de bölgenin güvenliği için ciddi bir katkı sunabileceğini düşünüyorum.”