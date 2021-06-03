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Dünya Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
Dünya

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Türkiye ve İran ile görüşme yapacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:36:00 -
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyleyen Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

 

Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Suriye meselesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de erken seçimin yapılması olasılığını değerlendiren Bogdanov, ülkenin anayasası konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Bogdanov, "Suriye'deki taraflar anlaşırsa ve çalışma sonuçları onaylanırsa yeni anayasa veya anayasadaki reformlar çerçevesinde seçimler yapılabilir. Seçimler, mevcut anayasanın öngördüğü gibi 7 yıl sonra değil, erken de yapılabilir. Ancak bunun için Suriyelilerin anlaşmaya varması gerekiyor." dedi.

Ayrıca, ay sonuna kadar Suriye meselesiyle ilgili Astana Formatı kapsamında toplantı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

 

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