Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a skandal destek! Rusya, Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü kaldırmaya yönelik kararına destek oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü sorulan soru üzerine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Keşmir meselesinde aldığı karara yönelik destek ifadeleri yer aldı. Kararın Hint anayasası çerçevesinde olduğunu belirten Moskova yönetimi, bu kararın bölgede durumu gerginleştirmemesi gerektiğini ifade etti. Rusya, Hindistan ve Pakistan'ın arasındaki anlaşmazlıkların 1972 Simla Antlaşması ve 1999 Lahor Deklarasyonu paralelinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Moskova'dan yapılan açıklama, Rusya'nın Keşmir'de yaşanan gerginlikte Hindistan'ın kararına destek olduğunu ortaya koydu. Ne olmuştu? İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), seçim vaadi olarak sunduğu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını 5 Ağustos'ta uygulamıştı. Bu kapsamda, anayasanın Keşmir'e özel statü veren 370 ve 35A maddeleri kaldırılmıştı. Yürürlükten kaldırılan maddelerle Keşmir dışındaki Hindistanlıların bölgede yerleşmesi, mülk satın alması, yerel hükümete memurluk yapması ve bölgede akademisyenlik yapması yasaklanıyordu. Aynı zamanda bu maddeler bölge yönetiminin çoğu meselede kendi kanunlarını çıkarabilmesini sağlıyordu. Keşmir'in demografisini ve siyasi yapısını koruyan maddelerin ortadan kalkmasının ardından, bölgeyi en hafif ihtimalle bir demografik kriz beklediği ifade ediliyordu. Kaynak: Mepa News

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