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Rusya'dan karşı hamle! O ülkenin diplomatını kovdular

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın Lviv Konsolosluğu'ndaki bir diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamasının ardından Rusya da, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosluğu'nda görevli bir Ukraynalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:43
Rusya'dan karşı hamle! O ülkenin diplomatını kovdular

Ukrayna güvenlik ve iç istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, Rus istihbaratının, Lviv'de Ukraynalı emekli bir askeri ikna ederek onun aracılığıyla Ukrayna'nın batı bölgelerindeki sivil toplum örgütleri ve asker ve polis teşkilatları hakkında bilgi topladığını ve bu kişinin bu bilgileri, Rusya'nın Lviv Konsolosluğu'nda görevli bir Rus diplomata verdiği bildirildi.

Açıklamada, Lviv Konsolosluğu'nda çalışan bu görevlinin, diplomatlık örtüsü altında faaliyet gösteren bir Rusistihbaratçı olduğu ve bu görevlinin Ukrayna'dan sınır dışı edilmiş olduğu dile getirildi.

Rusya: Ukrayna provokasyon yapıyor

Ukrayna'nın bu açıklamasının hemen ardından, akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna'nın tutumunun provokasyona yönelik olduğu öne sürüldü ve Rus diplomatin Lviv'de görevinin dışına çıkan faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin hiçbir delilin gösterilmediği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:43
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. Ukrayna
  3. St. Petersburg Konsolosluğu
  4. St. Petersburg
  5. Petersburg

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