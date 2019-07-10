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Rusya'dan gelen gizemli uçak Malatya'ya indi

Rus medyasında S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye doğru yola çıktığı haberleri duyurulurken Rus Hava Kuvvetleri'ne ait gizemli bir uçak Malatya Erhaç Havaalanı'na indi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
Rusya'dan gelen gizemli uçak Malatya'ya indi

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-154B-2 tipi askeri bir uçak Malatya Erhaç Havaalanı'na geldi. S-400 Hava Savunma Sisteminin konuşlandırılacağı yerlerin nereler olacağı gündemdeyken ülkemize gelen Rus askeri yolcu uçağının konuyla ilgili askeri bir heyeti taşıdığı tahmin ediliyor.

"Rus askeri heyeti getirdi" iddiası

Flight Radar verilerine göre Moskova'dan TSİ 16.05'de kalkan RA-85559 tescilli (RFF7333) Tupolev Tu-154B-2 tipi askeri yolcu uçağı saat 18.40 civarlarında Malatya, Erhaç Havaalanı'na indi. Uçağın, füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma yapmak üzere bir Rus askeri heyetini Malatya'ya getirmiş olabileceği ve muhtemel yerler arasında Malatya'nın da bulunduğu tahmin ediliyor. 

Abdullah Ağar'dan açıklama

Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusların Hacı Murat'ı Antanov AN-124. S-400'ler bunlarla gelecek. 150 ton taşıyabiliyorlar. Bugün Malatya'ya inen, "S-400'ler geldi" diye heyecan yaratan ve biri Ankara'ya doğru devam eden Tupolev ise muhtemel S-400 personeli ve ~bazı ekipman taşıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
  1. Ankara
  2. Malatya Erhaç Havaalanı

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