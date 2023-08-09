Rusya’dan flaş KKTC kararı

Ajansa konuşan Güney Kıbrıs'taki büyükelçilik yetkilisi, "Çok yakın bir gelecekte Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız." dedi.

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti verdiğine dikkati çeken Rus yetkili, "Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

TASS'taki haberde, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 bin Rus'un yaşadığı kaydedildi.

"BU KKTC'Yİ TANIMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Rus yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada da konsolosluk açma fikrine sıcak baktıklarını ancak bunun "KKTC'yi devlet olarak tanımak" anlamına gelmediğinin altını çizmişti.

O dönem Rus yetkililer, bu konuda Tayvan örneğini vermiş ve ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak vatandaşlarının diplomatik işlemleri için Taipei'de ofisler açtığını söylemişti.

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