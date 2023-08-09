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Dünya Rusya’dan flaş KKTC kararı
Dünya

Rusya’dan flaş KKTC kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 14:57:00 -
Rusya’dan flaş KKTC kararı

Rus devlet medyası TASS, Rusya'nın yakın bir zamanda KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Ajansa konuşan Güney Kıbrıs'taki büyükelçilik yetkilisi, "Çok yakın bir gelecekte Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız." dedi.

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti verdiğine dikkati çeken Rus yetkili, "Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

TASS'taki haberde, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 bin Rus'un yaşadığı kaydedildi.

"BU KKTC'Yİ TANIMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Rus yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada da konsolosluk açma fikrine sıcak baktıklarını ancak bunun "KKTC'yi devlet olarak tanımak" anlamına gelmediğinin altını çizmişti.

O dönem Rus yetkililer, bu konuda Tayvan örneğini vermiş ve ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak vatandaşlarının diplomatik işlemleri için Taipei'de ofisler açtığını söylemişti.
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Yorumlar

AHMET AKDEMİR

ruslar tanımadıkları ülkede büyükelçilik mi açıyorlar.. güldürmeyin insanı sıkıştırmayın kktc yi tanırım demenin fransızcası gibi duruyor......

Hasel

Rusya KKTC ni tanıyacak.Konsolosluk açma o anlamdadır.KKTD(kuzey kıbrıs Türk devleti)gerçekleşiyor.
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