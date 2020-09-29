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Gündem Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ çağrısı: Arabuluculuk yapmaya hazırız
Gündem

Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ çağrısı: Arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Dağlık Karabağ'da yaşanan duruma ilişkin bir bildiri kabul etti. Taraflara müzakerelere dönme çağrısı yapan vekiller, arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:55:00 -
Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ çağrısı: Arabuluculuk yapmaya hazırız

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombaladı. Karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan güçlerine ağır darbe vurdu ve birçok kritik noktayı ele geçirdi. Neye uğradığını şaşıran ve 550'den fazla askerini kaybeden Ermenistan ordusu geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan duruma ilişkin Rusya bir bildiri yayınladı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından yayınlanan bildiride derhal ateşkes sağlanması, bölgede gerilimin azaltılması ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Taraflara en kısa zamanda müzakere sürecine dönme çağrısı yapılan bildiride, Duma vekillerinin durumun istikrara kavuşturulmasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları ifade edildi. Gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirten vekiller, tarafların güç kullanmasını kınadıklarını vurguladı.

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Yorumlar

mazlum

30 yıldır aklın neredeydi yav...
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anlamak ne oluyor

eger azerbeycan yeniliyor olsaydı hiç kimsenin umurunda olmazdı.30 yıl bir şey yapmamışlar simdimi bir sey yapacaklar durma devam azerbeycan
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