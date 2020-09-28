Rusya'dan flaş Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivilleri vurması sonrası iki ülke arasında gerilim tekrar yükseldi. Azerbaycan, Ermenistan'a sert cevap vererek Ermeni hedeflerini imha etti. Azerbaycan'ın çok sayıda Ermeni askerini öldürmesi ve bazı bölgeleri işgalden kurtarması sonrası Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin'den açıklama

Bölgede ilk saldırıyı Ermenistan'ın yapması ve çatışmaların fitilini yakmasına rağmen, Ermenistan'a yönelik bir açıklama yapmayan Rusya, bölgedeki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve krizin çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Ermenistan çatışmaları başlatması sonrası haklı haksız aramayan Rus Sözcü, "Şu anda önemli olan kimin haklı veya kimin suçlu olduğunu belirlemeye çalışmak değil, askeri faaliyetlere son vermek" ifadelerini kullandı.