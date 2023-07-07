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Dünya Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme
Dünya

Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme

Yeniakit Publisher
2023-07-07 01:02:00 -
Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dokuz Finlandiyalı diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın komşusu ve NATO'nun en yeni üyesi Finlandiya'dan dokuz diplomatı kısasa kısasa sınır dışı edeceğini söyledi.

Bakanlık, Finlandiya büyükelçisini Helsinki'nin Rusya karşıtı duruşu nedeniyle çağırdığını söyledi.

Finlandiya geçen ay dokuz Rus diplomatı istihbarat görevlerinde çalışmakla suçlayarak sınır dışı ettiğini açıklamıştı.

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