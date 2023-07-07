Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dokuz Finlandiyalı diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın komşusu ve NATO'nun en yeni üyesi Finlandiya'dan dokuz diplomatı kısasa kısasa sınır dışı edeceğini söyledi.
Bakanlık, Finlandiya büyükelçisini Helsinki'nin Rusya karşıtı duruşu nedeniyle çağırdığını söyledi.
Finlandiya geçen ay dokuz Rus diplomatı istihbarat görevlerinde çalışmakla suçlayarak sınır dışı ettiğini açıklamıştı.