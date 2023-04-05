  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Finlandiya'nın üyeliği sonrası NATO'ya tehdit
Dünya

Rusya'dan Finlandiya'nın üyeliği sonrası NATO'ya tehdit

Yeniakit Publisher
2023-04-05 08:42:00 - 2023-04-05 09:11:58
Rusya'dan Finlandiya'nın üyeliği sonrası NATO'ya tehdit

Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından Rusya, bu üyeliğin oluşturduğu güvenlik tehditlerine karşı "misilleme tedbirler" almak zorunda kalınacağı konusunda uyarı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hali hazırda ittifakın Finlandiya'ya herhangi bir ek asker veya teçhizat konuşlandırması halinde sınır boyunca savunmaları güçlendireceğini belirtmişti.

Finlandiya'nın üyeliği NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesi noktasında Putin'e stratejik ve siyasi bir gövde gösterisi olarak algılanıyor. Ancak NATO yetkilileri durumun Moskova için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımından kaynaklanan ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı, askeri-teknik ve diğer misilleme önlemlerini almak zorunda kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın attığı bu adımın "daha önce dünyanın en istikrarlı bölgelerinden biri olan Kuzey Avrupa'daki durumda temel bir değişikliği" işaret ettiği de belirtilerek, üstü kapalı istikrarın bozulmuş olduğunun sinyali verildi.

Bir gün önce Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Finlandiya'nın üyeliğinin NATO'daki Rusya karşıtı trendin yükselişinin göstergesi olduğunu söyledi ve Moskova'nın NATO müttefiklerinin Fin topraklarına yerleştireceği silahlara bağlı olarak uygun yanıtı vereceği konusunda uyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak Peskov açıklamasında Rusya'nın Finlandiya ile herhangi bir toprak anlaşmazlığı olmadığını da belirterek üyeliğin Rusya'ya olan etkisinin önemsiz ve etkisiz olduğu mesajını da vermeye çalıştı.

Rusya'nın Finlandiya sınırına hangi ek askeri kaynakları gönderebileceği henüz net değil. Ancak Moskova'nın en yetenekli askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırdığı biliniyor.

Kaynak: Euronews

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve

Gündem

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye! Moskova'da kritik zirve

Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi
Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi

Dünya

Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti

Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı

Gündem

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den önemli görüşme! Taraflar mutabık kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Kudurmuş köpekler gibi her yere saldıran sizsiniz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23