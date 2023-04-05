Rusya'dan Finlandiya'nın üyeliği sonrası NATO'ya tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hali hazırda ittifakın Finlandiya'ya herhangi bir ek asker veya teçhizat konuşlandırması halinde sınır boyunca savunmaları güçlendireceğini belirtmişti.

Finlandiya'nın üyeliği NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesi noktasında Putin'e stratejik ve siyasi bir gövde gösterisi olarak algılanıyor. Ancak NATO yetkilileri durumun Moskova için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımından kaynaklanan ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı, askeri-teknik ve diğer misilleme önlemlerini almak zorunda kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın attığı bu adımın "daha önce dünyanın en istikrarlı bölgelerinden biri olan Kuzey Avrupa'daki durumda temel bir değişikliği" işaret ettiği de belirtilerek, üstü kapalı istikrarın bozulmuş olduğunun sinyali verildi.

Bir gün önce Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Finlandiya'nın üyeliğinin NATO'daki Rusya karşıtı trendin yükselişinin göstergesi olduğunu söyledi ve Moskova'nın NATO müttefiklerinin Fin topraklarına yerleştireceği silahlara bağlı olarak uygun yanıtı vereceği konusunda uyardı.

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Ancak Peskov açıklamasında Rusya'nın Finlandiya ile herhangi bir toprak anlaşmazlığı olmadığını da belirterek üyeliğin Rusya'ya olan etkisinin önemsiz ve etkisiz olduğu mesajını da vermeye çalıştı.

Rusya'nın Finlandiya sınırına hangi ek askeri kaynakları gönderebileceği henüz net değil. Ancak Moskova'nın en yetenekli askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırdığı biliniyor.

Kaynak: Euronews