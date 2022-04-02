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Ekonomi Rusya'dan dolar kararı
Ekonomi

Rusya'dan dolar kararı

Rusya-Ukrayna savaşında suların durulması sonrası Moskova yönetimi döviz transfer limitini 10 bin dolara yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:00:00 -
Rusya'dan dolar kararı

Rusya Merkez Bankası'nın cuma günü ilane ettiği bir karar önem taşıyor. Gerçek kişilerin yurtdışına aylık döviz transfer limitini 10 bin dolara yükseltti. Askeri operasyonun ardından piyasalarda yaşanan şokun etkisiyle bu limit ilk önce 5 bin dolar ya da karşılığı diğer döviz birimleriyle sınırlı turulmuştu.

Bu arada Merkez Bankası, “hasım” listesinde bulunan ülkelerin Rusya’da yaşayan vatandaşlarının hesaplarından yurt dışına para transferini altı aylığına yasakladı.

Rusya’da mukim olmayan “hasım ülke” vatandaşlarının bireysel mevduat ya da yatırım hesaplarından yurt dışına para transferi ise tamamen yasak olacak. Bu ikinci durumda yasak hem şahısları hem de şirketleri kapsıyor.

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