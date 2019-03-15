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Rusya'dan DAEŞ açıklaması: Terör örgütü o ülkede hilafet ilan etti

Rusya Federal Güvenlik Merkezi, terör örgütü DAEŞ'in Afganistan'ın kuzeyini hilafetinin yeni merkezi ilan ettiğini duyurdu.

15 Mart 2019 Cuma 16:33
Rusya'dan DAEŞ açıklaması: Terör örgütü o ülkede hilafet ilan etti

Rusya Federal Güvenlik Merkezi (FSB) DAEŞ terör örgütünün Afganistan'ın kuzeyini ‘hilafetinin' yeni merkezi ilan ettiği açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DAEŞ'in elindeki tüm toprakları geri aldığı yönündeki açıklamasının ardından, FSB Başkan Yardımcısı Sergey Smirnov, DAEŞ'in Afganistan'ın kuzeyindeki varlığını ve sınırdaki silahlı eylemlerini arttırdığını söyledi.

Taşkent'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapılanması toplantısının ardından gazetecilere konuşan Smirnov, örgütün Afganistan'ın kuzeyini hilafetinin yeni merkezi olarak seçtiğini kaydetti.

4500 kişilik militan listesi hazırlandı

Smirnov "Daha önce olduğu gibi ŞİÖ ülkelerinin bulunduğu bölgelerde istikrarsızlığa yol açan başlıca faktör, uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri. Suriye ve Irak'taki kayıplarının ardından DAEŞ hilafeti için yeni mukavemet noktaları oluşturmak için yöntem arayışlarına girdi. IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyinde güçlenmesi, yakın gelecekte bölgesel güvenlik için büyük tehdit oluşturabilir" dedi.

Smirnov, 2018'de ŞİÖ istihbarat servislerinin ortak faaliyetleri sonucunda Suriye'deki kriz noktalarından ülkelerine dönen kişilerce planlanan çok sayıda terör saldırısının önlendiğini, Rusya'da gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası gibi birçok etkinlikte güvenliğin sağlanması için ortak adımlar atıldığını ifade etti.
Smirnov, Hindistan ve Pakistan istihbarat servislerinin ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapılanması formatı kapsamında işbirliği ile ilgilendiğini belirtti.

Smirnov'a göre, ŞİÖ istihbarat servisleri terör eylemlerine dahli olanların bulunduğu 4500 kişilik bir militan listesi de hazırladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:33
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