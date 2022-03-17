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Ekonomi Rusya’dan çekilen uluslararası şirketler rotalarını Türkiye’ye çeviriyor
Ekonomi

Rusya’dan çekilen uluslararası şirketler rotalarını Türkiye’ye çeviriyor

Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşından da etkilenen uluslararası şirketler dümenlerini ‘bölgenin güvenli limanı’ ve ‘ticaret üssü’ olarak görülen Türkiye’ye kırdı. Ülkeye ABD’li şirketlerin ilgileri arttı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:17:00 -
Rusya’dan çekilen uluslararası şirketler rotalarını Türkiye’ye çeviriyor

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald’s, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi’s ve Walt Disney de dahil ABD merkezli çok sayıda firma Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Bu firmalar, Türkiye’yi mercek altına aldı.

Ziyaretlere odaklanıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Rusya’dan çıkmaya hazırlanan 5 bin firmaya Türkiye’yi adres gösterdiğine yönelik haberler büyük yankı uyandırdı. Bu haberler ekonomi paydaşları tarafından olumlu karşılandı. Gözler de ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant’ın Türkiye’de yürüteceği temaslara çevrildi. Brilliant ile heyeti, önemli görüşmeler yapacak. Bazı bakanlar ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeyi planlayan heyetin bazı bölgelere yönelik yatırımları inceleyeceği öğrenildi.

240 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’de uluslararası net doğrudan yatırım girişi 2002 yılına kadar 15 milyar dolardı. Bu rakam 2021 yılı sonu itibarıyla 240 milyar doları geçti. Geçen yıl sonu itibarıyla ülkedeki uluslararası sermaye yatırım girişi 174 milyar 212 milyon dolara vardı. Bunun yüzde 8.1’ine karşılık gelen 14 milyar 97 milyon dolarını ABD’li şirketlerin sermaye yatırımı oluşturdu.

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