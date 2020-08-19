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Aktüel Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiği" iddiası
Aktüel

Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiği" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:15:15 -
Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiği" iddiası

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından oluşan siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiğini" ileri sürdü.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Lavrov, Belarus'taki siyasi karışıklığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Belarus'taki siyasi karışıklığa dış güçlerin müdahale ettiğini öne sürerek, "Belarus halkı ve yönetiminin karşılaştığı zorlukların ülkedeki olaylara ve süreçlere dışardan müdahale etmek amacıyla kullanılması girişiminden endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin eski Sovyet ülkeleri için mücadele ettiğini ve jeopolitik hedefleri olduğunu belirten Lavrov, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi Sovyetler Birliği'nin yok olması sonrası da gördük. Ukrayna, son örnektir. Baltık Devletleri Litvanya, Estonya, Polonya ve Avrupa Birliği Parlamentosundan duyduğumuz şeyler, Lukaşenko, insanlar hakları, demokrasi hakkında değil, jeopolitik ve Batılı ortaklarımızın hem kıtamızda hem de dünyanın diğer yerlerindeki gündelik hayata empoze etmeye çalıştıkları kurallar hakkındadır."

Lavrov, Belarusluların ve yurt dışındaki dostlarının kendi başlarına sorunları çözeceği umudunu dile getirdi.

Belarus yönetiminin bu durumda diyaloğa hazır olduğunu aktaran Lavrov, "Seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan tarafın da buna hazır olduğunu göstereceğini umuyorum." dedi.

- Belarus'taki protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

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