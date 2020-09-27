Rusya'dan Azerbaycan'a Ermenistan telefonu: Endişeliyiz

Azerbaycan'da Ermanistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili gelişmeler sürüyor. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgularken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Azerbaycanlı mevkidaşı ile yaptığı konuşmada endişeli olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la yaşanan çatışmaları ele aldı.

Rusya'dan 'endişeliyiz' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lavrov'un, cephe hattında devam eden ve siviller de dahil can kaybına yol açan çatışmalardan ciddi şekilde endişe duyduğu bildirildi.

Bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyen Lavrov, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki diğer eş başkanlarla durumu istikrara kavuşturacak arabuluculuk çabaları sarf etmeye devam edeceğini ekledi.