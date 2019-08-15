Rusya'dan açıklama geldi: Bulunan bomba Putin'i etkilemedi
Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'de bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın Putin'in programını etkilemediğini söyledi.15 Ağustos 2019 Perşembe 19:45
Rusya'nın Başkenti'nde bulunan Kremlin Sarayı'ndaki bir inşaat çalışmasında, 2. Dünya Svaşı'ndan kalma havadan atılan bir bomba bulundu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'a, ''Kremlin'de bir bombanın bulunması Putin'in çalışma programını etkiledi mi?'' sorusu yöneltildi. Peskov soruya, ''Hayır. Devlet Başkanının programındaki tüm faaliyetler takvime uygun bir şekilde devam etti.'' şeklinde cevap verdi.
Naziler defalarca hedef almıştı
Kremlin, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi pilotlar için iyi bir hedefti. Saray'a düzenlenen 8 hava saldırısında uçaklardan 200 kadar bomba bırakıldı. Kremlin kayıtlarına göre saldırılarda yaklaşık 100 kişi öldü.
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