Rusya'dan ABD'yi rahatsız edecek açıklama: Hoşumuza gitmeyebilir! Rus lideri hedef alan ifadeler, bölge karıştı

Uşakov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından seçim ve referandum yoluyla verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Uşakov, "Zelenskiy, seçimi geçici ateşkesin sağlanması için imkan olarak görebilir. Ancak Donbas Rusya'ya ait." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna ve Avrupa ile barış planına dair görüşmeler yaptığına dikkati çeken Uşakov, Zelenskiy'nin ABD ile müzakerelerde Rusya için kabul edilemez teklifler sunmayı hedeflediğini öne sürerek, şöyle konuştu.

"Avrupalılar ve Ukraynalıların görüşleri dikkate alınarak derlenmekte olan belgeleri henüz görmedik. Bu görüşlerin olumlu olması pek olası değil. Belgelerin düzenlenmiş halini henüz görmedik, ancak gördüğümüzde pek çok unsur hoşumuza gitmeyebilir. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılar ile mutabık kaldıkları hususları, yapılan görüşmelerin ardından oluşturulan belgeleri bize göstermeli."

UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planı ele alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 10 Aralık'ta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Kushner'den oluşan Amerikan heyeti ile görüşmeler yapmıştı.

Amerikan CNN kanalına konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, bu görüşmelerin ardından Ukrayna'nın Trump'ın barış planına verdiği cevabı çarşamba günü ilettiğini açıklamıştı.