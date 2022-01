Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi çıkış: 'Sabrımızın sonu geldi!'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride bırakılan yılda dış politikada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısını düzenledi.

Lavrov’un basın toplantısı, Rusya’nın kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler konusunda yapılan görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşti.

Rus yetkililer, söz konusu görüşmelerde uzlaşıya yaklaşılmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, güvenlik garantisi talepleri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.

'Batı'dan her türlü yaptırım beklenir, buna hazırız'

ABD'de Rusya'nın kendi topraklarındaki birliklerini Ukrayna sınırından çekmemesi halinde yaptırım uygulanmasını isteyen sesler duyulmaya başlamasını değerlendiren Lavrov, Batı'nın her türlü yaptırımı uygulamaya koyabileceğini ancak Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov, "Onlardan her şey beklenir ancak sizi temin ederim ki, biz her türlü gelişmeye hazırız. Ekonomik alanında yanılsamalar görmüş olsak da, bunlar son 7 yılda tamamen ortadan kalktı. Batı'nın kontrolündeki yapılara bağlı tüm ekonomik ilişki mekanizmaları, çeşitli riskler taşıyor. Biz, en başta ileri teknoloji alanlarındaki bu risklerden tutarlı ve hızlı bir şekilde kurtuluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KGAÖ barış güçleri, etkinliğini tüm dünyaya gösterdi'

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Kazakistan'a gitmesiyle ilgili olası yeni yaptırımları da yorumlayan Lavrov, "Hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz bekleme modunda değil somut konular üzerinde çalışıyoruz. Ancak Batılı partnerlerimiz her şeyi yapabilir" diye konuştu.

Kazakistan'daki durumun KGAÖ güçlerine olan ihtiyacı ve onların etkinliğini tümüyle gözler önüne serdiğinin altını çizen Lavrov, şöyle devam etti: "Bir söz vardır; barış istiyorsan savaşa hazır ol. Tanrı'ya şükür, iş, savaşa kadar uzanmadı. Barış güçleri, kabiliyetlerini tüm dünyaya kanıtladı. Batı'nın barış güçlerinin konuşlanma hızına karşısındaki şaşkınlığı, herkes tarafından hak ettiğin şekilde değerlendirildi, bundan hiç şüphem yok."