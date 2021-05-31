Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın önümüzdeki günlerde Washington'un hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, ABD'lilerin önümüzdeki günlerde Moskova'dan kendilerini rahatsız edecek sinyaller beklemesi gerektiğini ancak bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyle ilgili olmadığını belirtti.

Putin'in yapılacak zirvede Biden'la insan hakları konusunu ele almaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında Biden'ın daha önce bu konuyu istişare etmek istediğini ilettiğini anımsatan Ryabkov, "Rusya ve ABD'nin Putin-Biden zirvesiyle ilgili gündemleri birbiriyle örtüşmüyor ancak Moskova, geleneksel olarak ABD tarafının soracağı her soruyu yanıtlamaya hazır. Ne yazık ki karşı taraf, buna bizim kadar hazır değil" yanıtını verdi.

'ABD elçiliğinin vizesi biten vatandaşlarına Rusya'yı terk etme çağrısı yapmasını anlayamıyoruz'

Bu arada Ryabkov, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya vizesinin geçerlilik süresi dolan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasına anlam veremediklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı göç servisi de dahil iki ülkenin ilgili kurumları arasında yürürlükte olan bilindik bir prosedür bulunduğuna dikkat çeken Ryabkov, söz konusu prosedürde uyulması gereken grafikler olduğunu vurguladı.

Ryabkov, Moskova'nın ABD'nin yurtdışındaki kurumlarının Rusya'daki vatandaşlarına yönelik tavsiyelerini takip etmediğini ekledi.