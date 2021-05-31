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Dünya Rusya'dan ABD'ye misilleme tehdidi! Hoşunuza gitmeyecek
Dünya

Rusya'dan ABD'ye misilleme tehdidi! Hoşunuza gitmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın önümüzdeki günlerde Washington'un hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:52:00 - 2021-05-31 14:53:25
Rusya'dan ABD'ye misilleme tehdidi! Hoşunuza gitmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye misilleme bir açıklamada bulundu. Ryabkov, "Önümüzdeki günlerde Washington'un hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, ABD'lilerin önümüzdeki günlerde Moskova'dan kendilerini rahatsız edecek sinyaller beklemesi gerektiğini ancak bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyle ilgili olmadığını belirtti.

Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Putin-Biden zirvesiyle ilgili gündemlerinin birbiriyle örtüşmediğini ancak Moskova'nın geleneksel olarak ABD tarafının soracağı her soruyu yanıtlamaya hazır olduğunu kaydederek maalesef karşı tarafın buna Rus tarafı kadar hazır olmadığının altını çizdi.

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