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Rusya'dan ABD'ye açık tehdit: Karşılıksız kalmaz
Dünya Rusya'dan ABD'ye açık tehdit: Karşılıksız kalmaz
Dünya

Rusya'dan ABD'ye açık tehdit: Karşılıksız kalmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD'nin Kuzey Akım-2'ye yönelik olası yaptırımları cevapsız bırakılmayacak" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:52:00 -
Rusya'dan ABD'ye açık tehdit: Karşılıksız kalmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yeni yaptırım planını "haksız rekabet" örneği olarak nitelendirerek, bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Zaharova, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yeni yaptırımlar uygulama planına Telegram kanalından cevap verdi.

Zaharova, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının özel şirketler ve bağımsız devletlerin katılımıyla yürütülen ekonomik bir proje olduğunu belirterek, ABD'nin yaptırımları "kendi haksız rekabetinden doğan sorunları çözme aracı" olarak kullanmak istediğini kaydetti.

Zaharova, Moskova'nın ABD tarafından uygulanması planlanan yeni yaptırımları karşılıksız bırakmayacağına vurgu yaparak, "ABD'nin yasal olmayan eylemlerini her zaman meşru yanıtımız izledi. Washington'daki bazılarının atlı karıncadaki engelli koşuyu bu kadar sevmesi çok garip" ifadelerini kullandı.

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