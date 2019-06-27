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Rusya'dan ABD'de açık tehdit! "İran yalnız olmayacak"

Rusya'nın üst düzey diplomatı Zamir Kabulov ABD'nin İran'a karşı bir askeri müdahalesi durumunda, İran'ın yalnız olmayacağını söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:45
Rusya'dan ABD'de açık tehdit! "İran yalnız olmayacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında İran'ın da bulunduğu Asya ülkeleri özel elçisi Zamir  Kabulov, ABD'nin İran'a yönelik sorumsuz bir müdahalesi karşısında Tahran'ın yalnız bırakılmayacağını belirtti.

"İran direnecek ve yalnız olmayacak"

The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya - İran siyaset forumunda konuşan Kabulov, İran'ın bu tür bir savaşa karşı direneceğini ve yalnız olmayacağını söyledi.

Habere göre Kabulov, Rusya'nın diğer devletler gibi İran'a karşı bir sempati ve empati beslediğini belirtti.

Bu hafta başında da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ortaklarının ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları karşısında Washington'a yaptırımlar konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtirken bu yaptırımların detayları konusunda ise bilgi vermedi.

ABD ile İran arasındaki tansiyon, geçtiğimiz hafta, İran'ın ABD'ye ait insansız bir hava aracını düşürmesiyle yükselmişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:45
  1. Rusya
  2. Rusya-İran Siyaset Forumu
  3. Rusya'nın Asya ülkeleri özel elçisi ZamirKabulov
  4. İran
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