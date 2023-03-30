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Ekonomi Rusya'da Türkiye şaşkınlığı! Hepsi kapış kapış satıldı
Ekonomi

Rusya'da Türkiye şaşkınlığı! Hepsi kapış kapış satıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:00:00 -
Rusya'da Türkiye şaşkınlığı! Hepsi kapış kapış satıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus vatandaşlarının Türkiye için sunulan erken rezervasyonlarına yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyaları kapsamında Türkiye’de sunulan tüm paket turların yüzde 30 ila 40’ını şimdiden sattığını bildirdi.

Kış aylarında Türkiye’deki bazı otellerde erken rezervasyon kapsamında indirimlerin yüzde 55-70 seviyelerine ulaştığına vurgu yapan ATOR, Rusya’daki tur operatörlerinin kampanya sırasında sadece Türk otellerinden yapılan indirimle kalmayıp turistlere ayrıcalıklı ödeme koşulları da sağladıklarının altını çizdi.

Rus tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyasının farklı aşamalarında toplam tutarın yalnızca yüzde 10 ila 25’i kadar ön ödemeli tur rezervasyonu avantajı sağladığını, turistlerin ise ödemenin geri kalanını kalkıştan 10-14 gün önce ödemesine izin verdiğini aktaran birlik, bu sayede sektörün erken rezervasyonlu turları aktif bir şekilde satabildiği belirtildi.

Mesajda, “Erken rezervasyon kampanyasının sonuçlarına göre Rus tur operatörleri, müşterilerine sunduğu tüm yaz turlarının yüzde 30-40’ını satmayı başardı” ifadelerini kullanan ATOR, Türkiye tatillerinin ülkedeki tur operatörleri ve en büyük acente ağlarının satışlarındaki payının şu anda ortalama yüzde 50-55 seviyesinde olduğunu ekledi.

Birlik, bu yaz sezonunda Türkiye tatillerinin mevcut seviyeye göre yüzde 20-25’e kadar zamlanacağı konusunda uyarırken, açıklamasında, “Türk otelleri Batı pazarlarından gelen rezervasyonlarda patlama yaşamakta, iç turizmdeki talep azalması durumunda bile Rus turistlerin yerini dolduracak alternatife sahip olmaktadır. Ayrıca, son aylardaki yüksek enflasyon gıda fiyatlarına birçok kez yansımış, bu durum da otelleri fiyat yükseltmeye mecbur bırakmıştır” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk otellerinin Rus turistlerin geleneksel olarak seçtiği “her şey dahil” formatını sürdürebilmesi ve bu formatın maliyetini karşılayabilmesi için oda fiyatlarını artırmasını anlaşılır olarak nitelendiren birlik, sektörün zararına çalışamayacağını sözlerine ekledi.

Gazetemru

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Yorumlar

Serkan ilkeli

Ne yazık ki artan gıda fiyatlarıyla oteller de maliyetler çok arttı.
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