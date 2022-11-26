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Gündem Rusya'da Türkiye korkusu! Her an yasaklanabilir
Gündem

Rusya'da Türkiye korkusu! Her an yasaklanabilir

Antalyalılar Rus vatandaşlarının konut satın alma ve kiralamasının yasaklanmasını istiyor. Bu durumu haberleştiren Rus basını, Türkiye'ye gelen vatandaşların endişeli olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 09:58:00 -
Rusya'da Türkiye korkusu! Her an yasaklanabilir

Kommersant gazetesi Antalyalıların yabancılara konut satışının ve kiralanmasının yasaklanmasını istediğini yazdı. Gazetenin haberine göre, şehir sakinlerinin Change.org sitesinde başlattığı kampanya bir günde 5 bin 500'ün üstünde imza topladı.

Kampanyanın organizatörleri şehirde iki yıl içinde kira bedellerinin yüzde 400 arttığını, konut fiyatlarının da 32 bin dolardan 260 dolara fırladığını ileri sürdü. Kommersant, konuyu Rus emlak uzmanlarıyla değerlendirdi.

Türkiye'de emlak işi yapan Yekaterina Puşkina, hükümetin yabancılara daire satışı ya da kiralanmasını tamamen yasaklamasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Sotheby's International Realty'den Yelena Mariniçeva ise daha temkinli konuştu. Mariniçeva, oturum izni almak isteyen yabancıların şehrin bazı gölgelerinde konut kiralamasına ya da satın almasına sınırlama getirildiği hatırlattı. Buna göre, hükümetin buna benzer başka adımlar atması da olasılık dahilinde.

Turkrus

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