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Aktüel

Rusya'da Sabantuy Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 22:42:53 -
Rusya'da Sabantuy Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sabantuy Bayramı'nı sanal ortamda kutladı.

Ülkedeki Türk halklarından Başkurt ve Tatarların kutladığı Sabantuy Bayramı dolayısıyla, Moskova'daki Tatar Kültür Merkezi tarafından online program düzenlendi.

Ses sanatçılarının katıldığı programda, halk dansları icra edildi.

Programda, bilgi yarışmaları ile Tatar ve Başkurt mutfağından geleneksel yemekler yapıldı.

Sabantuy Bayramı, ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.

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