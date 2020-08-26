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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:52:56 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 970 bin 865’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 683’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 676 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 970 bin 865’e çıktı.

Ülkede son bir günde virüs kaynaklı ölü sayısı 115 artarak 16 bin 683’e, hastalığı kaptıktan sonra iyileşen sayısı 6 bin 403 artarak 786 bin 150’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 640 artarak 259 bin 70’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 764’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 245 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 35 milyon 100 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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