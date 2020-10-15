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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti

Son 24 saatte 13 bin 754 kişide virüs tespit edildi, 286 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:19:55 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 491'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 754 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 286 artarak 23 bin 491'e, sağlığına kavuşanların sayısı 8 bin 392 artışla 1 milyon 48 bin 97'ye ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 24,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1’e indi.

- Toplam test sayısı 52 milyon 200 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 942 artarak 347 bin 946'ya, virüsten ölenlerin sayısı ise 57 artışla 5 bin 796'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 478 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 52 milyon 200 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 14 bin 231 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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