Rusya’da Kim hazırlığı Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya medyası, Rus Milletvekili Alexander Bashkin’in açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bashkin, ziyaretin tarihinin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Kremlin Sarayı konuya ilişkin açıklamada ziyareti doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Zaman, yer ve toplantının şekli hakkında somut bir anlaşma yapıldığında ilgili bilgileri sunacağız” dedi.

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