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Dünya

Rusya'da flaş koronavirüs kararı

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Rusya'da tüm viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Kovid-19 şüphesi olarak değerlendirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

2020-04-18 08:17:00 -
Rusya'da flaş koronavirüs kararı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Rakova, şu ifadeleri kullandı: "Virüs şehir içinde aktif bir şekilde yayılıyor. Bu koşullarda, koronavirüsün erken derecesini basit bir enfeksiyondan veya basit bir akut solunum yolu viral enfeksiyonundan ayırt etmek oldukça zordur. Bu nedenle, sağlık komitesinin önerisi üzerine, tüm akut solunum yolu viral enfeksiyon vakalarının koronavirüs şüphesi olarak değerlendirelmesine karar verdik." 

Rakova, akut solunum yolu enfeksiyonları ve diğer üst solunum yolu hastalıklarına sahip tüm hastaların doktorlar tarafından yakından izleneceğini açıkladı.

Tüm bu hastalar, hastanın durumunun telefon görüşmeleri yoluyla günlük olarak izlenmesini öngören dinamik tıbbi gözetime tabi tutulacak.

Rakova, hastanın durumunun kötü yönde değişmesi halinde hemen tedaviye başlanacağını ve zatürre şüphesi olması durumunda mutlaka bilgisayarlı tomografi çekimi yapılarak muayeneden geçirileceğini belirtti.

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