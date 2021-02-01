  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’da dünyayı sarsan sosyal medya kararı! Küfürlü ve müstehcen içerikler…
Dünya

Rusya’da dünyayı sarsan sosyal medya kararı! Küfürlü ve müstehcen içerikler…

Rusya sosyal medya siteleriyle ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:04:00 -
Rusya’da dünyayı sarsan sosyal medya kararı! Küfürlü ve müstehcen içerikler…

Rusya'da faaliyet gösteren sosyal medya sitelerinde yer alan küfürlü ve müstehcen içeriklerin, 24 saat içerisinde silinmesi zorunluluğu getirildi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruma Yasası'nda yapılan çeşitli değişikliklerin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yasayla ülkede faaliyet gösteren sosyal medya sitelerine yeni yükümlülükler getirildiği aktarılan açıklamada, "Sosyal ağlar, yasa dışı içeriği bağımsız bir şekilde tanımlamalı ve kaldırmalıdır. Bu tanım, müstehcen ve küfürlü dil içeren içerikleri de içermektedir." denildi.

Yasanın, terör veya aşırıcılık yanlısı içerikleri de kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Buna ek olarak, yasa dışı eylemlere katılma çağrıları, devlete ve sembollerine hakaret etmek de yasaktır. Sosyal ağ tarafından alınacak engelleme kararı, yasaklanmış içeriklerin ortaya çıktığı andan itibaren 24 saat içinde verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasanın uygulanması için Rusya'da günlük trafiği 500 bin kişiden fazla olan, kullanıcıların kişisel sayfalar oluşturduğu ve mesaj alışverişinde bulunduğu sitelerin takibe alınacağı bildirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınlar nedeniyle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına uyarılarda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail Hakkı

Darısı ülkemize
  • Yanıtla
Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden isimlerle ilgili olarak konuştu.
Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı
Gündem

Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre Türkiye Petrolleri Anon..
Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu
Gündem

Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay