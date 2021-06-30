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Sağlık Rusya'da Delta Plus varyantı paniği
Sağlık

Rusya'da Delta Plus varyantı paniği

Rusya'da koronavirüsün Delta Plus varyantına rastlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 02:03:00 -
Rusya'da Delta Plus varyantı paniği

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'la ilgili koordinasyon merkezi toplantısında konuşan Popova, "Geçen hafta bildirilen varyantla ilgili bilgileri çok dikkatli bir şekilde teyit ettik. Bu bilgi doğrulandı, yani Delta Plus varyantı. Söz konusu kadın hastalığı hafif atlattı" ifadelerini kullandı.

Popova, yeni varyantların yayılmasıyla aşılama yoluyla kitlesel bağışıklığa ulaşılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Rospotrebnadzor uzmanlarının, Rusya'da Kovid-19'un Delta Plus mutasyonunun görüldüğüne ilişkin iddiaları araştırdıkları bildirilmişti.

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