Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Tüm dünya gözünü Rusya’daki gelişmelere çevirdi. Önceki akşam paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Putin “sırtımızdan bıçaklandık” diyerek 25 bin adamıyla Moskova’ya doğru yürüyüşe geçen Wagner’i “vatana ihanet” ile suçlarken Belarus’un araya girmesi ile birlikte taraflar uzlaştı. Wagner askerleri direksiyonu Moskova’dan tekrar askeri birliklerine çekerken Prigojin, “Rus kanı akmamasının sorumluluğuyla” çekildiklerini söyledi, Putin ise Belarus lideri Lukaşenko’ya teşekkür etti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin'in Rusya ordusunu kendilerine saldırmakla suçlamasının ardından başlattığı darbe girişiminin sona erdiği duyuruldu. Wagner'den yapılan açıklamada, "Güçlerimizi geri çekiyor ve üslere dönüyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Rusya son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus devleti ile paralı asker grubu Wagner arasında çıkan kriz sonrası gözler bölgeye çevrilmiş durumda. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus'tan bir son dakika açıklama geldi. Lukaşenko'nun açıklaması sonrası ''Rusya'da neler oluyor, darbe bastırıldı mı, Wagner geri mi çekildi?'' soruları yanıt aramaya başladı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına suçlamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun yöneticilerine karşı adeta savaş ilan etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sıkıyönetim ilan ederek kuralları ihlal edenlerin gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı.

Kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, Rusya'da neler oluyor, Wagner geri çekildi mi, son durum ne? İşte, dakika dakika darbede son durum gelişmeleri…

SUÇLAMALAR DA DÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin hakkındaki vatana ihanet soruşturmasının düşürüldüğünü açıkladı. Prigojin ya da Wagner savaşçıları hakkında bundan sonra bir tahkikat yürütülmeyeceğini söyleyen Peskov, Wagner liderinin Belarus’a gideceğini söyledi. Peskov ayrıca Wagner mensuplarına istedikleri takdirde Rus ordusuyla sözleşme hakkı tanınacağını aktardı.

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23.00: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kan dökülmesini engellemek, insanları cezalandırmaktan daha önemliydi. Prigojin hakkında isyan soruşturması düşürüldü. Prigojin Belarus'a gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Prigojin yayınladığı sesli mesajda "200 kilometre kan dökmeden ilerledik, ancak artık bu ihtimal doğdu. Sorumluluk alıyoruz. Birliklerimizi geri çeviriyoruz ve üslerimize dönüyoruz" dedi.

BELARUS: WAGNER İLERLEYİŞİ DURDURDU