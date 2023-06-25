  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Rusya'da darbe girişimi konuşulurken Çeçen liderin o görüntüleri gündem oldu!
Sosyal Medya

Rusya'da darbe girişimi konuşulurken Çeçen liderin o görüntüleri gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:01:00 - 2023-06-25 13:16:17

Rusya'da Wagner'İn kalkışması dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini alırken, sosyal medyada Çeçen liderin Rusya Devlet Başkanı'na çektiği ayar gündem oldu.

1996 yılında dönemin Çeçenistan Cumhurbaşkanı Zelimhan Yandarbiyev, Kremlin'deki barış görüşmeleri sırasında kendisiyle karşılıklı oturmak istemeyen Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’i hizaya getirdi.

"Sizinle ancak karşılıklı eşit şartlarda masaya oturursam görüşmeye devam ederim." tepkisini gösteren Çeçen liderin Yeltsin'i hizaya getirdiği anlar sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Putin'den sıkıyönetim kararı" target="_blank">
Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Rusya'da Darbe girişimi sonrası Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı
Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Rusya'da Darbe girişimi sonrası Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

Dünya

Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Rusya'da Darbe girişimi sonrası Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venezuela ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek
Venezuela ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek

Dünya

Venezuela ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Dünya

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı
İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı

Dünya

İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23