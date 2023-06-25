Rusya'da darbe girişimi konuşulurken Çeçen liderin o görüntüleri gündem oldu!
Rusya'da Wagner'İn kalkışması dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini alırken, sosyal medyada Çeçen liderin Rusya Devlet Başkanı'na çektiği ayar gündem oldu.
1996 yılında dönemin Çeçenistan Cumhurbaşkanı Zelimhan Yandarbiyev, Kremlin'deki barış görüşmeleri sırasında kendisiyle karşılıklı oturmak istemeyen Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’i hizaya getirdi.
"Sizinle ancak karşılıklı eşit şartlarda masaya oturursam görüşmeye devam ederim." tepkisini gösteren Çeçen liderin Yeltsin'i hizaya getirdiği anlar sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
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