Rusya’da damga vuran Putin anketi
Rusya’da geçen hafta sonunda yayınlanan iki farkı ankette, Başkan Putin’e halkın güveni sorgulandı. Devlet kontrolündeki VTsIOM'un anket sonuçlarına göre Rusya’da halkın yüzde 65,1'i Başkan Putin'e güveniyor. Yüzde 30,5'i güvenmediğini söyledi.
Diğer yandan Vladimir Putin’in icraatlarını yüzde 61,1 onayladı, yüzde 28,7 onaylamadı.
Bağımsız kuruluşlardan FOM (Public Opinion Foundation) tarafından yapılan ankette ise Vladimir Putin'in güven oyu yüzde 53'e düştü.
"Vladimir Putin'e güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz?” şeklindeki soruya “evet” diye cevap verenler son bir yılın en düşük seviyesini gösterdi.
Yüzde 35’lik kitle Putin'e güvenmediğini söyledi, yüzde 12'si soruyu cevaplamakta zorlandığını belirterek kararsız kaldı. 22-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ankete toplam 3 bin kişi katıldı.
Putin’in icraatları sorulduğunda bu ankette Rusların yüzde 60’ı olumlu, yüzde 26’sı olumsuz bulduğunu söyledi.
Rusya Federasyonu hükümetinin çalışmaları sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 47’si “Çok kötü”, yüzde 36'sı “Çok iyi” karşılığını verdi.