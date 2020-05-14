Rusya’da Covid-19 salgınında 12 gün sonra bir ilk
Rusya’da korona virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak vaka sayısının 10 binin altın düştüğü açıklandı.
Rusya’da korona virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak vaka sayısının 10 binin altın düştüğü açıklandı.
Çin’de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya’da 12 gün sonra bir ilk yaşandı. Ülkede Covid-19 yeni vaka sayısı 10 binin altına düşerek son 24 saatte yeni vaka sayısı 9 bin 974 olarak açıklandı. 2 Mayıs’tan bu yana vaka sayıları 10 binin üzerinde seyrediyordu.
Böylece ülkede Covid-19 vaka sayısı 252 bin 245’e yükselirken son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise can kaybı 2 bin 305’e yükseldi.