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Aktüel

Rusya’da bir günde 10 binden fazla vaka

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 699 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:27:00 -
Rusya’da bir günde 10 binden fazla vaka

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 699 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği açıklandı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya’da bilanço artıyor. Rusya’da son 24 saatte 10 bin 699 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği açıklandı. 98 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 187 bin 859’a ulaşırken ölü sayısı ise bin 723’e yükseldi.


Rusya’da vaka sayılarındaki günlük artış dün 11 bin 231 kişiye ulaşarak rekor kırmıştı.

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