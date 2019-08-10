0553 313 94 23

Rusya'da askeri birlikteki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı

Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte, füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
Rusya'da askeri birlikteki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un basın servisinden yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yaralanan 3 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmişti.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde daha önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
  1. askeri birlik
  2. patlama
  3. Rusya
  4. füze motor denemesi
  5. ölü
  6. Severodvinsk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    160’dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
    1. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    2. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    3. FIFA Balıkesirspor’un transfer..
    4. Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki..
    5. Yazın sıcağına serinletici ikram
    6. Bayramda uzun yola çıkacak..
    7. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    8. Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı
    9. (Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek..
    10. Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde..
    11. 10.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Bazlama nasıl yapılır?
    13. Çarşı pazarda bayram yoğunluğu..
    14. Ah şu dirsekler! Bu yöntem pul pul..
    15. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    16. Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram..
    17. Mersin’de 72 bin 500 adet extacy hap..
    18. Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak..
    19. (Özel) Sarıyer’de hız yapan..
    20. Deriner Barajı dolulukta yüzde yüz..
    21. Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı
    22. ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı..
    23. (Özel) Engellilere genel anestezi..
    24. Lavanta tarlalarına "fotoğraf çektirme..
    25. Geçen seneye oranla kurban satışı..
    26. ’Türkiye Bursları’ programına rekor..
    27. Krediyle kurban olmaz
    28. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    29. Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir..
    30. Türkiye huzur ve trafik uygulaması-2
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü