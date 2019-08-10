Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu depo havaya uçtu! Patlamalar yaşanıyor Rusya’da 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana gelmişti.

Rusya’da 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu mühimmat deposunda patlamalar gerçekleşmiş ve radyasyon seviyesinde yükselmeler meydana gelmişti. Bugün aynı bölgede yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Suriyeli yerel aktivistler, "Rusya’nın Suriye’deki masum sivilleri acımasızca bombalamasının acısını çektiğini” ifade etti. Kaynak: Fetih Medya

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