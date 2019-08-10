0553 313 94 23

Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu depo havaya uçtu! Patlamalar yaşanıyor

Rusya’da 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana gelmişti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:21
Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu depo havaya uçtu! Patlamalar yaşanıyor

Rusya’da 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu mühimmat deposunda patlamalar gerçekleşmiş ve radyasyon seviyesinde yükselmeler meydana gelmişti. Bugün aynı bölgede yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriyeli yerel aktivistler, "Rusya’nın Suriye’deki masum sivilleri acımasızca bombalamasının acısını çektiğini” ifade etti.

Kaynak: Fetih Medya

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:21
  1. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
    1. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    2. Sulama kanalında 2 kişi kayboldu
    3. Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu..
    4. Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
    5. 'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan..
    6. Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2..
    7. Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin..
    8. ABD'ye sert sözler: Sizden izin..
    9. Rusya'da askeri birlikte meydana gelen..
    10. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli..
    11. "Dünden çok daha fazla birlik ve..
    12. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    13. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    14. Travestinin evinde yakaladığı babasını..
    15. Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden..
    16. Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı
    17. Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza..
    18. Adana'da cinayet
    19. Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile..
    20. Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları..
    21. Aden'de insani durum kötüye gidiyor
    22. Bıçaklı saldırıya uğramışlardı! Mesut..
    23. Falcao'dan transfer açıklaması
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019
    25. Liverpool, sezona farklı galibiyetle..
    26. Trump: Çin'le çok iyi geçiniyoruz..
    27. Bakan Soylu, 43 ilin geçiş noktasında..
    28. Falcao'dan Galatasaray açıklaması:..
    29. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    30. Türkiye'den ABD'ye tepki: Doğru..
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak