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Teknoloji Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş online oyunlara sıçradı
Teknoloji

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş online oyunlara sıçradı

Yeniakit Publisher
2023-07-30 22:47:00 -
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş online oyunlara sıçradı

Rusya, savaş propagandası için popüler oyunları kullanıyor. ABD’de yürütülen araştırmalara göre popüler oyunlar, Rus propagandasının son cephesi haline gelmiş durumda. Rus bilgisayar korsanları ve siber ordusunun dünya çapındaki oyuncuları hedeflediği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren çatışma aynı zamanda siber saldırılar ile de devam ediyor. Son araştırmalara göre ise Rusya, propaganda yapmak için oyun dünyasına saldırmaya başladı. Minecraft, War Thunder ve World of Tanks gibi oyunlarda birçok taraflı paylaşım yapıldığı ortaya çıktı.

ABD’de yürütülen araştırmalara göre popüler oyunlar, Rus propagandasının son cephesi haline gelmiş durumda. Rus bilgisayar korsanları ve siber ordusunun dünya çapındaki oyuncuları hedeflediği dile getirildi.

Oyunlar üzerindeki saldırılar Minecraft’ta oldukça yoğunlaştı. Araştırmaya göre Rus oyuncular, savaş bölgelerini oyuna taşıdı ve Ukrayna’ya ait dijital bölgelerine Rus bayrakları dikti. Öte yandan özellikle küçük yaştaki çocukların oynadığı Roblox’ta ise dijital Rus polisleri görev almaya başladı.

Araştırmacılar, Rusya’nın popüler oyunlar üzerinden savaş girişimini meşrulaştırmaya çalıştığını düşünüyor. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’daki cephelerde kullandığı belirli sembolleri oyunlara yerleştirdiği dile getirildi. Bunun, genç oyuncular arasında yanlış düşüncelere yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca sosyal medya uzmanları, Rusya’nın savaş propagandasını yaymak için sosyal medyayı da kullandığını ifade etti. Oyunlar ve sosyal medya paylaşımları hem anonimlik ve hem de küresel düzeyde erişim imkanı sunuyor.
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Oyunlardaki propagandayı ölçmek zor olsa da, araştırmacılar özellikle ebeveynleri uyardı. Buna göre genç ve küçük yaştaki kullanıcıların sanal dünyadaki hareketleri takip edilmeli.

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