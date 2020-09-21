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Gündem Rusya ve Türkiye’den İdlib bölgesinde kritik tatbikat
Gündem

Rusya ve Türkiye’den İdlib bölgesinde kritik tatbikat

Son dönemde saldırıların arttığı İdlib bölgesinde Rusya ve Türkiye ortak tatbikat düzenled. Tatbikatın amacı teröristlerin ortak devriye konvoylarına saldırısını engellemek olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:26:00 -
Rusya ve Türkiye’den İdlib bölgesinde kritik tatbikat

Suriye’nin İdlib bölgesinde son dönemde artan saldırıların ardından Türkiye ve Rusya harekete geçti.

Türk ve Rus askerleri ortak tatbikat düzenledi. İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin koordinasyon merkezinin Başkan Yardımcısı Yevgeniy Polyakov, İdlib’de tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Polyakov, “Tatbikatta devriye görevinde doğrudan yer alan askerlerin koordinasyonuna, özel sinyaller kullanılarak iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

Tatbikatın amacını da açıklayan Polyakov, teröristlerin ortak devriye konvoylarına saldırıması halinde iki ülke askerlerinin koordinasyon halinde çalışmasını temin etmek olduğunu söyledi.

Polyakov’un aktardığı bilgilere göre iki ülkenin ortak tatbikatında olası bir saldırırda yaralıları ve zarar gören askeri araçları tahliye etmek ve destek birliklerinin nasıl hareket edeceğine dair çalışmalar yapıldı.

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