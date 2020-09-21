Rusya ve Türkiye’den İdlib bölgesinde kritik tatbikat

Suriye’nin İdlib bölgesinde son dönemde artan saldırıların ardından Türkiye ve Rusya harekete geçti.

Türk ve Rus askerleri ortak tatbikat düzenledi. İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin koordinasyon merkezinin Başkan Yardımcısı Yevgeniy Polyakov, İdlib’de tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Polyakov, “Tatbikatta devriye görevinde doğrudan yer alan askerlerin koordinasyonuna, özel sinyaller kullanılarak iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

Tatbikatın amacını da açıklayan Polyakov, teröristlerin ortak devriye konvoylarına saldırıması halinde iki ülke askerlerinin koordinasyon halinde çalışmasını temin etmek olduğunu söyledi.

Polyakov’un aktardığı bilgilere göre iki ülkenin ortak tatbikatında olası bir saldırırda yaralıları ve zarar gören askeri araçları tahliye etmek ve destek birliklerinin nasıl hareket edeceğine dair çalışmalar yapıldı.