Rusya ve Türkiye batacak dediler, kendileri battı! İngiltere son 33 yılın en büyük krizini yaşıyor

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Boris Johnson'ın ardından, 45 gün Başbakanlık yapan Liz Truss'ın da istifasından sonra koltuğa oturan Rishi Sunak, İngiltere'nin enkaza dönmüş ekonomisini devraldı.

Rusya ve Türkiye için batacak diyen İngilitere eski Başbakanı Liz Truss'ın öngörüsüne karşın, İngiltere son 33 yıldaki en uzun ekonomik kriz dönemiyle karşı karşıya kaldı.

Art arda faiz arttırımı da işe yaramadı!

Türkiye'deki faiz savunucularının tezinin aksine, İngiltere Merkez Bankası'nın art arda yüzde 200'e varan oranda faiz arttırmasına rağmen ülkedeki enflasyonla baş edilemiyor.

İngilizlerin son 40 yıl içinde, hayat pahalılığının en yüksek artış oranıyla en zor günlerini yaşandığı belirtiliyor.

İngiltere'de en çok zam yüzde 500 oranı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına uygulandı.

"Türkiye ve Rusya batacak" demişti

İngiltere’nin 45 gün başbakanlık koltuğunda oturan ismi Liz Truss, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye ekonomisi batacak. Ruslar, Sovyetler dönemine geri dönecekler.” demişti.

Başta Türkiye olmak üzere; Çin, Hindistan ve Pakistan gibi birçok ülke ile ekonomik iş birliğini büyüten Rusya, AB ülkelerinin yaptırımına karşın hızla toparlandı.

İngiltere Merkez Bankası ise yaptığı açıklamasında krizi şöyle anlattı:

Çok ciddi bir kriz içindeyiz. 2024’e kadar devam edecek. Eğer 2024’e kadar bu ekonomik durgunluk ve kriz devam ederse, 1920’lerdeki Büyük Buhran’dan sonra en uzun durgunluk ve kriz dönemi olarak tarihe geçecek.