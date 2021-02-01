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Dünya Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
Dünya

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Suriye'de işler bir hayli karışık hale gelirken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abadullah Ağar, yaşanan olaylarla Türkiye'nin baskılanmaya çalışılacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:30:00 -
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı kentine Rusya takviye asker ve militan gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Rusya, askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi.

150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti. Diğer yandan Esed rejimi ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.

Suriye sahasındaki son durumu değerlendiren Abdullah Ağar ise, "Suriye'de YPG/PYD/ABD ile Rejim/Rusya arasında yaşanan gerilimin kökeninde bizim YPG/PKK'yı vurduğumuz Ayn İsa'nın ve içinden geçen M-4 karayolunun kontrolü, statüsü ve kimin hakimiyetinde olacakları var. Gerilim neden arttı? Ama sorun buralarla sınırlı değil. Rejim/Rusya, YPG/PKK'nın Ayn el Arap (Kobani), Tel Rıfat ve Menbiç'e erişimini engellemekle tehdit ederken, YPG/PKK/ABD; Rejim ve Rusya'yı Kamışlı ve Haseke'de baskılıyor. Karşılıklı yığınaklar, gerilim ve iddialar artıyor. Rakka ve Deyr ezZur'da da kaynama var. Türkiye'nin kontrolündeki Afrin, El Bab ve Azez'deki patlamalar da bununla ilgili. Türkiye'yi de istikrarsızlık ve terör üzerinden baskılamak istiyorlar" dedi.

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