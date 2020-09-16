Rusya ve Çin'in ardından Trump da 'müjde'yi verdi

Çin'in Wuhan kentinde 2019 sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 939 bine ulaşırken vaka sayısı ise 29 milyonu aştı. Virüse yakalanıp da iyileşen hasta sayısı ise 21 milyon 600 bine ulaştı.

Hindistan’da son 24 saate 90 bin 123 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 91'e çıktı. Ülke genelin toplam vaka sayısı ise toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a ulaştı.

Brezilya’da ise virüs kaynaklı ölüm sayısı 133 bin 207 olurken, vaka sayısı da dün 38 bin 689 artarak 4 milyon 384 bin 299'a çıktı.

Meksika’da koronavirüs vaka sayısının 676 bin 487 olduğu Meksika’da ise Sağlık Bakanlığının verilerine göre ölü sayısı 71 bin 678'e yükseldi.

Rusya geçtiğimiz aylarda "Sputnik V" aşısını tanıtmış, Putin’de aşıyı kızının üzerinde denediklerini açıklamıştı.

Trump aşı hakkında konuştu

Rusya’nın aşısına kuşkuyla yakaşılırken Çin yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısının en geç Aralık ayında uygulanabileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs aşısının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olacağını açıkladı.

Trump "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetim olsaydı FDA [ABD Gıda ve İlaç Yönetimi] ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir." dedi.