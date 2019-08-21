Rusya ve ABD'den 'gizli' görüşme!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefon görüşmesi yaptı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Dunford ve Gerasimov'un telefonda görüştüklerini bildirdi.

Ryder, açıklamasında, "İki askeri lider ortak kaygı konusu olan meseleler üzerine fikir alışverişinde bulundu. İki komutan da yanlış hesaplamalardan kaçınmak ve şeffaflığı artırmak için düzenli bir şekilde iletişim kurmanın öneminin farkında." ifadelerini kullandı.

Patrick Ryder, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi iki komutanın görüşmesinin içeriğinin gizli tutulması konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti.