Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse gram altın ne olacak? Uzman isim açıkladı

Gram altın son dakika itibarı ile yatay seyrini sürdürerek 912 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki altın yön ne olur? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 24 TV'de altın fiyatlarındaki beklentiyi değerlendiren Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, mayıs ve haziran ayını işaret ederek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

Fiyatlar ne olacak?

Altın piyasalarıyla ilgili 24 TV'de önemli değerlendirmelerde bulunan Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Altın riskleri dengelemek adına tutulabilir ama tek başına altından oluşan bir portföyün yetersiz kalabileceği kanısındayım" diyerek şunları ifade etti:

Jeopolitik risklerle birlikte hızlı yükselen bir ons altın gördük. Özellikle 2070 dolara kadar çıktı ama son dönemde 1900 doların üzrinde seyrediyor. Rusya-UKrayna savaşının devam ediyor oluşu altın tarafındaki düşüşü sınırlayan bir etmen fakat bu savaş ortamı sona erer bir bir anlaşmaya varılırsa altın fiyatlarında yeniden bir düşüş olabilir.

Ons mu gram mı?

Burada altın tarafındaki fiyatlamalarda özellikle Fed cephesindeki sıkılaşma eğilimi altın tarafında biraz daha baskı oluşturabilir. Mayıs ve haziran aylarında Fed tarafından açıklanması beklenen faiz artırımı altında baskılamayı sürdürecektir. Bu da ons altından ziyade riskleri dengelemek adına gram altının tercih edilmesi daha doğru bir hamle olacaktır. Çünkü güvenli liman talebiyle ons altın ve dolar aynı yönde hareket edebiliyor ama Fed'in faiz artırımı doları güçlendirirken ons altını zayıflatabilir.